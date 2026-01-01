Прогноз погоди в Україні на 2 січня

Діденко здивувала прогнозом погоди на другий день року
У п’ятницю, 2 січня, в деяких регіонах України сніжитиме. Проте температура повітря місцями підніметься до +6 °C.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у четвер, 1 січня.
Прогноз погоди на 2 січня
"Щойно рік розпочався, усі українці, включно з президентом, похвалили новорічну погоду та й було за що, сніжок, морозець, сніг, мороз, але вже завтра, другого січня, до нас йде відлига!", — йдеться в повідомленні.
За прогнозом Діденко, найближчої ночі ще поморозить — очікується -6...-15 °C. На півдні та в західних областях буде дещо тепліше — -1...-5 °C.
"А ось завтра вдень передбачається -2...+3 °C, а на півдні до +3...+6 °C. Невеликий сніг можливий у західних та північних областях, на решті території — без опадів", — каже синоптикиня.
Крім того, очікується південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
"Це все циклон Tizian над Балтикою. У Києві 2-го січня також буде сильно вітряно, часом невеликий сніг, вночі мороз -6...-9 °C, а вдень потепліє до нуля!", — наголошує Діденко.
