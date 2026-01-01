Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Діденко здивувала прогнозом погоди на другий день року

Діденко здивувала прогнозом погоди на другий день року

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 16:58
Прогноз погоди в Україні на 2 січня
Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 2 січня, в деяких регіонах України сніжитиме. Проте температура повітря місцями підніметься до +6 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у четвер, 1 січня.

Реклама
Читайте також:
погода
Карта погоди. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на 2 січня

"Щойно рік розпочався, усі українці, включно з президентом, похвалили новорічну погоду та й було за що, сніжок, морозець, сніг, мороз, але вже завтра, другого січня, до нас йде відлига!", — йдеться в повідомленні.

За прогнозом Діденко, найближчої ночі ще поморозить — очікується -6...-15 °C. На півдні та в західних областях буде дещо тепліше — -1...-5 °C.

"А ось завтра вдень передбачається -2...+3 °C, а на півдні до +3...+6 °C. Невеликий сніг можливий у західних та північних областях, на решті території — без опадів", — каже синоптикиня.

Крім того, очікується південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

"Це все циклон Tizian над Балтикою. У Києві 2-го січня також буде сильно вітряно, часом невеликий сніг, вночі мороз -6...-9 °C, а вдень потепліє до нуля!", — наголошує Діденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах випало понад метр снігу.

Також ми публікували прогноз погоди в Україні на тиждень.

погода сніг Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації