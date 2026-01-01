Прогноз погоди в Україні на 2 січня

Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 2 січня, в деяких регіонах України сніжитиме. Проте температура повітря місцями підніметься до +6 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у четвер, 1 січня.

Реклама

Читайте також:

Карта погоди. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на 2 січня

"Щойно рік розпочався, усі українці, включно з президентом, похвалили новорічну погоду та й було за що, сніжок, морозець, сніг, мороз, але вже завтра, другого січня, до нас йде відлига!", — йдеться в повідомленні.

За прогнозом Діденко, найближчої ночі ще поморозить — очікується -6...-15 °C. На півдні та в західних областях буде дещо тепліше — -1...-5 °C.

"А ось завтра вдень передбачається -2...+3 °C, а на півдні до +3...+6 °C. Невеликий сніг можливий у західних та північних областях, на решті території — без опадів", — каже синоптикиня.

Крім того, очікується південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

"Це все циклон Tizian над Балтикою. У Києві 2-го січня також буде сильно вітряно, часом невеликий сніг, вночі мороз -6...-9 °C, а вдень потепліє до нуля!", — наголошує Діденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах випало понад метр снігу.

Також ми публікували прогноз погоди в Україні на тиждень.