Прогноз погоды в Украине на 2 января

В пятницу, 2 января, в некоторых регионах Украины будет идти снег. Однако температура воздуха местами поднимется до +6 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 1 января.

Прогноз погоды на 2 января

"Только год начался, все украинцы, включая президента, похвалили новогоднюю погоду и было за что, снежок, морозец, снег, мороз, но уже завтра, второго января, к нам идет оттепель!", — говорится в сообщении.

По прогнозу Диденко, ближайшей ночью еще поморозит — ожидается -6...-15 °C. На юге и в западных областях будет несколько теплее — -1...-5 °C.

"А вот завтра днем предполагается -2...+3 °C, а на юге до +3...+6 °C. Небольшой снег возможен в западных и северных областях, на остальной территории — без осадков", — говорит синоптик.

Кроме того, ожидается юго-западный ветер, местами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"Это все циклон Tizian над Балтикой. В Киеве 2-го января также будет сильно ветрено, временами небольшой снег, ночью мороз -6...-9 °C, а днем потеплеет до нуля!", — отмечает Диденко.

