Україна
Диденко удивила прогнозом погоды на второй день года

Диденко удивила прогнозом погоды на второй день года

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 16:58
Прогноз погоды в Украине на 2 января
Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 2 января, в некоторых регионах Украины будет идти снег. Однако температура воздуха местами поднимется до +6 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 1 января.

Читайте также:
карта
Карта погоды. Фото: Метеопост

Прогноз погоды на 2 января

"Только год начался, все украинцы, включая президента, похвалили новогоднюю погоду и было за что, снежок, морозец, снег, мороз, но уже завтра, второго января, к нам идет оттепель!", — говорится в сообщении.

По прогнозу Диденко, ближайшей ночью еще поморозит — ожидается -6...-15 °C. На юге и в западных областях будет несколько теплее — -1...-5 °C.

"А вот завтра днем предполагается -2...+3 °C, а на юге до +3...+6 °C. Небольшой снег возможен в западных и северных областях, на остальной территории  без осадков", — говорит синоптик.

Кроме того, ожидается юго-западный ветер, местами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"Это все циклон Tizian над Балтикой. В Киеве 2-го января также будет сильно ветрено, временами небольшой снег, ночью мороз -6...-9 °C, а днем потеплеет до нуля!", — отмечает Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах выпало более метра снега.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на неделю.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
