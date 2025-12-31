Прогноз погоди на 1 січня від Діденко — яким буде перший день 2026 року

Зима. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Новий 2026 рік в Україні розпочнеться зі справжньої зимової погоди та відчутних морозів. Холод протримається декілька днів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 1 січня

У ніч на 1 січня температура повітря в більшості регіонів знизиться до -7…-14 °C. У денні години перший день року також буде холодним: стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4…-7 °C.

Морозна погода збережеться і в ніч на 2 січня, однак уже вдень очікується поступове підвищення температури повітря.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі пообіцяли погоду на Новий рік, якої не було вже 10 років.

А також синоптики попередили, в яких регіонах будуть опади в перший день січня.