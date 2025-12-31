Прогноз погоди на 1 січня від Діденко — яким буде перший день 2026 року

Діденко здивувала прогнозом погоди в Україні на перший день року
Новий 2026 рік в Україні розпочнеться зі справжньої зимової погоди та відчутних морозів. Холод протримається декілька днів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 1 січня
У ніч на 1 січня температура повітря в більшості регіонів знизиться до -7…-14 °C. У денні години перший день року також буде холодним: стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4…-7 °C.
Морозна погода збережеться і в ніч на 2 січня, однак уже вдень очікується поступове підвищення температури повітря.
