Прогноз погоды на 1 января от Диденко — каким будет первый день 2026 года

Диденко удивила прогнозом погоды в Украине на первый день года
Новый 2026 год в Украине начнется с настоящей зимней погоды и ощутимых морозов. Холод продержится несколько дней.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 1 января
В ночь на 1 января температура воздуха в большинстве регионов снизится до -7...-14 °C. В дневные часы первый день года также будет холодным: столбики термометров будут колебаться в пределах -4...-7 °C.
Морозная погода сохранится и в ночь на 2 января, однако уже днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре пообещали погоду на Новый год, которой не было уже 10 лет.
А также синоптики предупредили, в каких регионах будут осадки в первый день января.
