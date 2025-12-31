Прогноз погоды на 1 января от Диденко — каким будет первый день 2026 года

Зима. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Новый 2026 год в Украине начнется с настоящей зимней погоды и ощутимых морозов. Холод продержится несколько дней.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 1 января

В ночь на 1 января температура воздуха в большинстве регионов снизится до -7...-14 °C. В дневные часы первый день года также будет холодным: столбики термометров будут колебаться в пределах -4...-7 °C.

Морозная погода сохранится и в ночь на 2 января, однако уже днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре пообещали погоду на Новый год, которой не было уже 10 лет.

А также синоптики предупредили, в каких регионах будут осадки в первый день января.