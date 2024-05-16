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До п'яти градусів морозу — два попередження для українців

16 травня 2024 05:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в середу, 16 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі
Діти тікають від дощу. Фото ілюстративне: Matt Weber
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 16 травня, сильно не зміниться. Вночі у більшості західних, північних та Вінницькій областях — заморозки. Вдень на півдні та сході України пройдуть короткочасні дощі, місцями — з грозами. Температура повітря у більшості регіонів до +17 °C. Вітер — північно-східний та східний, 5-10 м/с. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 16 травня

Вночі у західних, північних та Вінницькій областях зберігаються заморозки, на поверхні ґрунту до –5 °C. Температура повітря вдень +13...+18 °C. В Одеській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Харківській областях повітря очікуються дощі, денна температура повітря +17 °C. На Закарпатті до +20 °C.

На Київщині — мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі — заморозки. Вдень +13...+18 °C. У Києві потепліє на кілька градусів, вдень +15...+17 °C.

Якою буде погода в Україні сьогодні, 16 травня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 16 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру на 16-17 травня 

16-17 травня у більшості західних, центральних, східних, а також у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки в Україні 16-17 травня
Карта пожежної небезпеки в Україні 16-17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Карта заморозків в Україні 16 травня

Вночі 16 травня в Україні, крім півдня і Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки до –5 °C.

Карта заморозків в Україні 16 травня
Карта заморозків в Україні 16 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 16 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 16 травня в Україні переважатиме свіже повітря, заморозків вночі не буде. Але у деяких областях пройдуть дощі.

"У середу дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одещини), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах. На решті території — без опадів", — попереджає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 16 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про дощі та грози у південно-східній частині України. 

До слова, народний синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україну днями повернеться тепло. Після 15 травня заморозки відпустять Україну.

Укргідрометцентр
Наталка Діденко
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травень
заморозки

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