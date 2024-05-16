Погода в Украине в среду, 16 мая, где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди

До пяти градусов мороза — два предупреждения для украинцев
Погода в Украине в среду, 16 мая, существенно не изменится. Ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях — заморозки. Днем на юге и востоке Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха в большинстве регионов составляет до +17 °C. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 16 мая
Ночью в западных, северных и Винницкой областях сохраняются заморозки, на поверхности почвы до –5 °C. Температура воздуха днем +13...+18 °C. В Одесской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской областях ожидаются дожди, дневная температура воздуха +17 °C. В Закарпатье до +20 °C.
В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью — заморозки. Днем +13...+18 °C. В Киеве потеплеет на несколько градусов, днем +15...+17°C.
Предупреждение от Укргидрометцентра на 16-17 мая
16-17 мая в большинстве западных, центральных, восточных, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях — чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Карта заморозков в Украине 16 мая
Ночью 16 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности грунта заморозки до –5 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 16 мая
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 16 мая в Украине будет преобладать свежий воздух, в некоторых областях пройдут дожди.
"В среду дожди, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одеской области), в восточных областях, местами — в центре и Карпатах. На остальной территории — без осадков", — предупреждает народный синоптик.
Напомним, накануне синоптики предупреждали о дождях и грозах в юго-восточной части Украины.
К слову, народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Украину на днях вернется тепло. После 15 мая заморозки отпустят Украину.
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