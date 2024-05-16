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До пяти градусов мороза — два предупреждения для украинцев

16 мая 2024 05:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду, 16 мая, где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди
Дети убегают от дождя. Фото иллюстративное: Matt Weber
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 16 мая, существенно не изменится. Ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях — заморозки. Днем на юге и востоке Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха в большинстве регионов составляет до +17 °C. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 мая

Ночью в западных, северных и Винницкой областях сохраняются заморозки, на поверхности почвы до –5 °C. Температура воздуха днем +13...+18 °C. В Одесской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской областях ожидаются дожди, дневная температура воздуха +17 °C. В Закарпатье до +20 °C.

В Киевской области — переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью — заморозки. Днем +13...+18 °C. В Киеве потеплеет на несколько градусов, днем +15...+17°C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 16 мая - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 16 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра на 16-17 мая

16-17 мая в большинстве западных, центральных, восточных, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта пожарной опасности в Украине 16-17 мая
Карта пожарной угрозы в Украине 16-17 мая. Фото: Укргидрометцентр

Карта заморозков в Украине 16 мая

Ночью 16 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности грунта заморозки до –5 °C.

Карта заморозков в Украине 16 мая
Карта заморозков в Украине 16 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 16 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 16 мая в Украине будет преобладать свежий воздух, в некоторых областях пройдут дожди.

"В среду дожди, возможно, с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одеской области), в восточных областях, местами — в центре и Карпатах. На остальной территории — без осадков", — предупреждает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 16 мая.
Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 16 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, накануне синоптики предупреждали о дождях и грозах в юго-восточной части Украины.

К слову, народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в Украину на днях вернется тепло. После 15 мая заморозки отпустят Украину.

Укргидрометцентр
Наталка Диденко
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заморозки

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