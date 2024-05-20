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Дощі, грози та пожежна небезпека — синоптики попередили про мінливу погоду

20 травня 2024 20:39
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Дощі, грози та пожежна небезпека — синоптики попередили про мінливу погоду
Людина під дощем. Фото: volynnews.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Погода в Україні завтра, 21 травня, буде теплою, але з мінливою хмарністю, очікуються дощі та грози. Крім того, в більшості областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі в понеділок, 20 травня.

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Погода в Україні 21 травня

В Україні 21 травня очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Але протягом дня у деяких західних областях та на північному сході можливі короткотривалі дощі та грози. На решті території — без опадів.

Вітер буде переважно з півдня та південного сходу, швидкістю від 5-10 м/с.

Температура уночі коливатиметься в межах +9...+14 °С, вдень +22...+27 °С.

 

прогноз погоди
Погода в Україні 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 21 травня 

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південним та південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. Нічна температура коливатиметься +9...+14 °С, денна — від +22...+27 °С.

У столиці вночі температура буде +12...+14 °С, а вдень сягатиме приблизно +25 °С.

Пожежна небезпека в Україні

21-23 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Це не стосуватиметься лише Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської і Чернігівської областей.

 

пожежна небезпека
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 21 травня, очікується тепла і сонячна погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +20...+27 °C. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.

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