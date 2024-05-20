Дожди, грозы и пожарная опасность — синоптики предупредили об изменчивой погоде

Человек под дождем. Фото: volynnews.com

Погода в Украине завтра, 21 мая, будет теплой, но с переменной облачностью, ожидаются дожди и грозы. Кроме того, в большинстве областей преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 20 мая.

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Погода в Украине 21 мая

В Украине 21 мая ожидается теплая погода с переменной облачностью. Но в течение дня в некоторых западных областях и на северо-востоке возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно с юга и юго-востока, скоростью от 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +9...+14°С, днем +22...+27°С.

Погода в Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 21 мая

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер будет южным и юго-восточным со скоростью 5-10 м/с. Ночная температура колеблется от +9...+14 °С, дневная — от +22...+27 °С.

В столице ночью температура будет +12...+14 °С, а днем будет достигать примерно +25 °С.

Пожарная опасность в Украине

21-23 мая в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Это не касается только Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской и Черниговской областей.

Пожарная опасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине во вторник, 21 мая, ожидается теплая и солнечная погода. Столбики термометров днем местами будут колебаться в пределах +20...+27 °C. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Также мы писали, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха.