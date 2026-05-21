Дощі майже всюди, але з теплом: прогноз на завтра від синоптика Діденко

Дощі майже всюди, але з теплом: прогноз на завтра від синоптика Діденко

Дата публікації: 21 травня 2026 18:05
Погода в Україні 22 травня — майже скрізь будуть дощі
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні 22 травня переважатиме нестійка погода через вплив атмосферних фронтів та зниженого атмосферного тиску. Короткочасні дощі, грози та подекуди сильні зливи можливі у різних регіонах країни. Водночас температура повітря місцями підстрибне до +30 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Наталку Діденко. 

Якою буде погода в Україні 22 травня

Діденко попереджає, що опади літнього типу можливі практично повсюди. Подекуди невеликий дощ може швидко перерости у потужну зливу з грозою.

Попри нестабільну атмосферну ситуацію, температура повітря залишатиметься по-літньому високою. У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 °С. Найспекотніше буде у східних регіонах, де повітря прогріється до +30 °С.

Погода на 22 травня
Карта температур в Україні на 22 травня. Фото: Метеопост

Водночас у західній частині країни очікується дещо прохолодніша погода — від +20 до +24 °С, однак і там не обійдеться без дощів та гроз.

Погода у Києві 22 травня

У Києві в п’ятницю прогнозують теплий, але нестійкий день. Діденко попередила можливі грозові дощі, які можуть різко посилюватися за короткий час. Температура повітря у столиці підніметься до +28 °С.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні на Сонці зафіксували 11 спалахів. Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. 

Також 21 травня будуть дощі, грози, місцями град і сильні пориви вітру. Причиною таких погодних умов стало поле зниженого атмосферного тиску та вплив циклонічних процесів із півдня та південного сходу.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
