Головна Погода На Сонці зафіксовано 11 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці зафіксовано 11 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

Дата публікації: 21 травня 2026 16:38
Вплив магнітних бур на самопочуття людини. Фото: колаж Новини.LIVE

Магнітних бур у четвер, 21 травня, не очікується на Землі. Упродовж минулої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося шість спалахів класу С та пʼять В, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 21 травня

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 21 травня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 16

Вплив магнітних бур на організм людини та як покращити самопочуття

Магнітні бурі — це періоди підвищеної сонячної активності, які можуть впливати на магнітне поле Землі. Багато людей у цей час відчувають погіршення самопочуття. Найчастіше скарги пов’язані з реакцією нервової та серцево-судинної систем у чутливих людей.

У дні підвищеної геомагнітної активності деякі люди відзначають головний біль, втому, сонливість або, навпаки, тривожність і дратівливість.

Також можуть загострюватися проблеми з тиском, особливо у тих, хто має гіпертонію або серцево-судинні захворювання. Часто змінюється якість сну — важче заснути або сон стає більш поверхневим.

Щоб полегшити самопочуття, варто підтримувати стабільний режим дня і не перевантажувати організм. Допомагає достатня кількість сну, регулярне пиття води та легке харчування без надмірної кількості кави, алкоголю й важкої їжі.

Корисними можуть бути спокійні прогулянки на свіжому повітрі та зменшення стресових навантажень.

А сьогодні в Україні нестійка погода. Синоптики прогнозують опади та сильні пориви вітру у декількох областях. Водночас температура повітря буде високою.

Раніше голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко повідомила, що в Україні швидко зменшуються запаси водних ресурсів. За її словами, ключовим фактором цього є зміни клімату.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
