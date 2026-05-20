Погода Грози, шквали та град: синоптики попередили про негоду завтра

Грози, шквали та град: синоптики попередили про негоду завтра

Дата публікації: 20 травня 2026 23:56
Погода в Україні 21 травня — завтра буде град та дощі
Дощ та вітер. Фото: Новини.LIVE

В Україні 21 травня збережеться по-літньому нестійка погода. Упродовж дня будуть дощі, грози, місцями град і сильні пориви вітру. Причиною таких погодних умов стане поле зниженого атмосферного тиску та вплив циклонічних процесів із півдня та південного сходу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 21 травня від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, у нічні години атмосферний фронт принесе дощі у західні, південні, а також у Вінницьку, Житомирську та Київську області. Вдень опадів стане більше через активізацію конвекції. Майже по всій території країни, окрім північного сходу, очікуються помірні дощі з грозами.

Погода в Україні 21 травня
Прогноз погоди на 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Найскладніша погодна ситуація прогнозується у південно-західних регіонах. Зокрема, на півдні а також у Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

Попри негоду, в більшість областей нарешті прийде справжнє літнє тепло. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, а вдень — +23…+28 °С. На сході країни стовпчики термометрів місцями піднімуться до +31 °С. Прохолодніше буде лише у західних регіонах: вночі там прогнозують +8…+13 °С, а вдень — +18…+23 °С.

Прогноз погоди на 21 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує 21 травня короткочасні дощі та грози. Лише на Харківщині, Луганщині та Сумщині опадів не передбачається.

Карта температур в Україні на 21 травня. Фото: Метеопост

Температура повітря протягом дня очікується в межах +21...+26 °С, на Лівобережжі +24...+29 °С, а в західних областях +18...+22 °С.

Як писали Новини.LIVE, в Україні стрімко скорочуються водні ресурси через посуху. Внаслідок кліматичних змін відбувається зменшення водності річок. 

Також ми писали, що у Дніпрі була потужна злива, яка спричинила підтоплення. Через негоду частина міської інфраструктури опинилася під водою.

погода дощ вітер
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
