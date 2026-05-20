Погода в Україні 21 травня — завтра буде град та дощі

В Україні 21 травня збережеться по-літньому нестійка погода. Упродовж дня будуть дощі, грози, місцями град і сильні пориви вітру. Причиною таких погодних умов стане поле зниженого атмосферного тиску та вплив циклонічних процесів із півдня та південного сходу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 21 травня від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, у нічні години атмосферний фронт принесе дощі у західні, південні, а також у Вінницьку, Житомирську та Київську області. Вдень опадів стане більше через активізацію конвекції. Майже по всій території країни, окрім північного сходу, очікуються помірні дощі з грозами.

Найскладніша погодна ситуація прогнозується у південно-західних регіонах. Зокрема, на півдні а також у Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях місцями можливі значні дощі, град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

Попри негоду, в більшість областей нарешті прийде справжнє літнє тепло. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, а вдень — +23…+28 °С. На сході країни стовпчики термометрів місцями піднімуться до +31 °С. Прохолодніше буде лише у західних регіонах: вночі там прогнозують +8…+13 °С, а вдень — +18…+23 °С.

Прогноз погоди на 21 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує 21 травня короткочасні дощі та грози. Лише на Харківщині, Луганщині та Сумщині опадів не передбачається.

Температура повітря протягом дня очікується в межах +21...+26 °С, на Лівобережжі +24...+29 °С, а в західних областях +18...+22 °С.

