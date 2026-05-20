Погода в Украине 21 мая — завтра будет град и дожди

В Украине 21 мая сохранится по-летнему неустойчивая погода. В течение дня будут дожди, грозы, местами град и сильные порывы ветра. Причиной таких погодных условий станет поле пониженного атмосферного давления и влияние циклонических процессов с юга и юго-востока.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине на 21 мая от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, в ночные часы атмосферный фронт принесет дожди в западные, южные, а также в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Днем осадков станет больше из-за активизации конвекции. Почти по всей территории страны, кроме северо-востока, ожидаются умеренные дожди с грозами.

Самая сложная погодная ситуация прогнозируется в юго-западных регионах. В частности, на юге а также в Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях местами возможны значительные дожди, град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

Несмотря на непогоду, в большинство областей наконец-то придет настоящее летнее тепло. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, а днем — +23...+28 °С. На востоке страны столбики термометров местами поднимутся до +31 °С. Прохладнее будет только в западных регионах: ночью там прогнозируют +8...+13 °С, а днем - +18...+23 °С.

Прогноз погоды на 21 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует 21 мая кратковременные дожди и грозы. Только в Харьковской, Луганской и Сумской областях осадков не предвидится.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +21...+26 °С, на Левобережье +24...+29 °С, а в западных областях +18...+22 °С.

