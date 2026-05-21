Главная Погода На Солнце зафиксировано 11 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце зафиксировано 11 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня

Дата публикации 21 мая 2026 16:38
Воздействие магнитных бурь на самочувствие человека. Фото: коллаж Новини.LIVE

Магнитных бурь в четверг, 21 мая, не ожидается на Земле. За прошедшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С и пять В, не имеющих существенного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 21 мая

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность остается низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 21 мая:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 16

Воздействие магнитных бурь на организм человека и как улучшить самочувствие

Магнитные бури — это периоды повышенной солнечной активности, которые могут влиять на магнитное поле Земли. Многие в это время испытывают ухудшение самочувствия. Чаще жалобы связаны с реакцией нервной и сердечно-сосудистой систем у чувствительных людей.

В дни повышенной геомагнитной активности некоторые люди отмечают головную боль, усталость, сонливость или, напротив, тревожность и раздражительность.

Также могут обостряться проблемы с давлением, особенно у тех, кто имеет гипертонию или сердечно-сосудистые заболевания. Часто меняется качество сна — труднее уснуть или сон становится более поверхностным.

Чтобы облегчить самочувствие, следует поддерживать стабильный режим дня и не перегружать организм. Помогает достаточное количество сна, регулярное питье воды и легкое питание без чрезмерного количества кофе, алкоголя и тяжелой пищи.

Полезными могут быть спокойные прогулки на свежем воздухе и уменьшение стрессовых нагрузок.

А сегодня в Украине неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют осадки и сильные порывы ветра в нескольких областях. В то же время, температура воздуха будет высокой.

Ранее глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила, что в Украине быстро уменьшаются запасы водных ресурсов. По ее словам, ключевым фактором этого является изменение климата.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
