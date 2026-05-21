Погода в Украине 22 мая — почти везде будут дожди

В Украине 22 мая будет преобладать неустойчивая погода из-за влияния атмосферных фронтов и пониженного атмосферного давления. Кратковременные дожди, грозы и местами сильные ливни возможны в разных регионах страны. В то же время, температура воздуха местами подпрыгнет до +30 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Наталью Диденко.

Какая будет погода в Украине 22 мая

Диденко предупреждает, что осадки пожилого типа возможны практически повсюду. Кое-где небольшой дождь может быстро перерасти в мощный ливень с грозой.

Несмотря на нестабильную атмосферную ситуацию, температура воздуха будет оставаться по-летнему высокой. В большинстве областей днем столбики термометров покажут от +24 до +28 °С . Жарче всего будет в восточных регионах, где воздух прогреется до +30 °С .

Карта температур в Украине на 22 мая.

В западной части страны ожидается несколько более прохладная погода — от +20 до +24 °С , однако и там не обойдется без дождей и гроз.

Погода в Киеве 22 мая

В Киеве в пятницу прогнозируют тёплый, но неустойчивый день. Диденко предупредила возможные дожди, которые могут резко усиливаться за короткое время. Температура воздуха в столице поднимется до +28 °С .

Также 21 мая будут дожди, грозы, местами град и сильные порывы ветра. Причиной таких погодных условий стало поле пониженного атмосферного давления и влияние циклонических процессов с юга и юго-востока.