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Дощі та грози повертаються в Україну — в Укргідрометцентрі попередили про погоду на завтра

28 липня 2024 17:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 29 липня — синоптики попередили, де будуть дощі
Люди під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і короткочасні дощі з грозами в східних, південних, центральних та північних областях України вдень 29 липня. Також очікуються небезпечні метеорологічні явища в Київській області, зокрема пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди в Україні 29 липня

В Україні передають мінливу хмарність. Також очікуються короткочасний дощ та грози вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни, а вночі у західних і північних регіонах. На решті території України опадів не має бути.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях пориви 15-20 м/с.

В Україні вночі температура становитиме +14...+19 °C, на півдні України позначка сягатиме до +23 °C, у західних областях очікується від +11...+16 °C.

Вдень температура повітря коливатиметься від +21...+26 °C, в центральних областях подекуди передають +28...+30 °C, у східній і південній частинах +29...+34 °C.

Погода 29 липня в Україні
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 29 липня

Синоптики передають мінливу хмарність у регіоні, місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза. Вітер буде переважно північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі +14...+19 °C, вдень +21...+26 °C. У столиці вночі передають від +15...+17 °C, а вдень +23...+25 °C.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області.

"Попередження про пориви вітру 15-20 м/с, 
І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться в повідомленні.

Погода в Києві 29 липня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну температуру повітря. Спека може створити несподівані ризики для безпеки.

Також ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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