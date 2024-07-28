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Дожди и грозы возвращаются в Украину — в Укргидрометцентре предупредили о погоде на завтра

28 июля 2024 17:36
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 29 июля —синоптики предупредили, где будут дожди
Люди под дождем. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами в восточных, южных, центральных и северных областях Украины днем 29 июля. Также ожидаются опасные метеорологические явления в Киевской области, в том числе порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Украине 29 июля.

В Украине передают переменную облачность. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны, а ночью в западных и северных регионах. На остальной территории Украины осадков не должно быть.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

В Украине ночью температура будет +14...+19 °C, на юге Украины отметка будет достигать +23 °C, в западных областях ожидается от +11...+16 °C.

Днем температура воздуха будет колебаться от +21...+26 °C, в центральных областях местами передают +28...+30 °C, в восточной и южной частях +29...+34 °C.

Погода 29 июля в Украине
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 29 июля

Синоптики передают переменную облачность в регионе, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер будет преимущественно северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью +14...+19 °C, днем +21...+26 °C. В столице ночью передают от +15...+17°C, а днем +23...+25°C.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области.

"Предупреждение о порывах ветра 15-20 м/с,
И уровень опасности, желтый" , - говорится в сообщении.

Погода в Киеве 29 июля
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной температуры воздуха. Жара может создать неожиданные риски безопасности.

Также мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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