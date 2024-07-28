Прогноз погоды на 29 июня — данные народного синоптика Наталки Диденко

Ливень в Киеве. Фото: РБК-Украина

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что на Украину надвигается атмосферный фронт. 28-29 июля в ряде областей ожидаются дожди с грозами. Предупреждают о шквальном ветре в ряде областей и Киеве.

Об этом Диденко сообщила в Telegram в воскресенье, 28 июля.

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Погода в Украине 29 июля. Фото: wetteronline

Погода в Украине 29 июля

По прогнозу Диденко, дожди 29 июля в Украине не будут сильными: небольшой дождь пройдет на севере, северо-востоке, в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях.

"Днем в понедельник — ничего толкового, преимущественно сухо, разве только вечером 29 июля локальные дожди пройдут на крайнем севере Украины, на Луганщине и в Приазовье", — сообщила народный синоптик.

Атмосферный фронт

29 июля в большинстве областей Украины в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 м/с.

"Атмосферный фронт, о котором я упоминаю — холодный, поэтому в его тылу распространится более прохладный воздух", — отметила синоптик.

Завтра во многих областях Украины жара утихнет, ожидается в западных областях +20...+25 °C, на севере, в центральных областях и на Харьковщине +24...+29 °C.

В южной части и на юго-востоке Украины в понедельник еще будет царить жара до +30...+35 °C — кроме Одесской области, там прогнозируют +28...+30 °C. Однако во вторник даже в этих регионах температура воздуха снизится до +27...+29 °C.

Погода в Киеве 29 июля

В Киеве в понедельник предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 м/с. Дождь с грозой вероятен ближайшей ночью и в понедельник утром, днем — без осадков.

Воздух в столице 29 июля значительно посвежеет: до +25 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики предупреждают о шторме в Одессе 29 июля. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ранее мы писали, что магнитосфера Земли 28 июля находится в возбужденном состоянии, значительных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Также сообщалось об ужасном запахе в воздухе в Одессе. Вонь еще сильнее прежнего. По информации специалистов, фиксируется многократное превышение диоксида серы.