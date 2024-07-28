Магнітні бурі 28 липня — до чого готуватися метеозалежним

Жінка має погане самопочуття через магнітні бурі. Фото: cbchealth.de

Магнітосфера Землі у неділю, 28 липня, перебуватиме у збудженому стані, водночас значних магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 липня

Зазначається, що минулої доби на Сонці було зафіксовано три спалахи класу С та три спалах класу М, найбільший з яких М4.

Спалахи класу М належать до середнього рівня серед великих сонячних спалахів.

Спалах М1,3 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

Чоловік має погане самопочуття. Фото: Anne Taylor

Варто наголосити, що у неділю геомагнітне поле коливатиметься від тихого рівня до нестабільного.

Активність Сонця буде незначною, та матиме малу ймовірність спалаху класу X.

Сонячна активність на 28 липня:

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 84.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Завчасні попередження про магнітні бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів липня зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.