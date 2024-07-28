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На Сонці сталося три великі спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

28 липня 2024 13:34
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 28 липня — до чого готуватися метеозалежним
Жінка має погане самопочуття через магнітні бурі. Фото: cbchealth.de
Світлана Силенко - Редактор

Магнітосфера Землі у неділю, 28 липня, перебуватиме у збудженому стані, водночас значних магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Зазначається, що минулої доби на Сонці було зафіксовано три спалахи класу С та три спалах класу М, найбільший з яких М4.

Спалахи класу М належать до середнього рівня серед великих сонячних спалахів.

Спалах М1,3 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

Головний біль
Чоловік має погане самопочуття. Фото: Anne Taylor

Варто наголосити, що у неділю геомагнітне поле коливатиметься від тихого рівня до нестабільного.

Активність Сонця буде незначною, та матиме малу ймовірність спалаху класу X.

Сонячна активність на 28 липня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 84.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Завчасні попередження про магнітні бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів липня зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.

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