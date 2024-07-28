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На Солнце произошли три большие вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

28 июля 2024 13:34
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 28 июля — к чему готовиться метеозависимым
У женщины плохое самочувствие из-за магнитных бурь. Фото: cbchealth.de
Светлана Силенко - Редактор

Магнитосфера Земли в воскресенье, 28 июля, будет находиться в возбужденном состоянии, в то же время значительных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за прошедшие сутки на Солнце были зафиксированы три вспышки класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М4.

Вспышки класса М относятся к среднему уровню среди больших солнечных вспышек.

Вспышка М1,3 может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.

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У мужчины плохое самочувствие. Фото: Anne Taylor

Следует отметить, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от тихого уровня до нестабильного.

Активность Солнца будет незначительной, и будет иметь малую вероятность вспышки класса X.

Солнечная активность на 28 июля:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • количество солнечных пятен — 84.

"Магнитные бури могут негативно влиять на человеческое здоровье. Заблаговременные предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать риски инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней июля зафиксировали семь температурных рекордов . В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.

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