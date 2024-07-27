Прогноз погоди на завтра 28 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила про потужний атмосферний фронт та різку зміну погоди завтра
У неділю, 27 липня, Україну накриє атмосферний фронт, він принесе у деякі області грозові дощі. Також знизиться температура повітря.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 28 липня
Синоптик попередила українців, що 28 липня на дощі з грозами варто очікувати жителям західних областей.
"Атмосферний фронт принесе в неділю ввечері грозові дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину", — йдеться у повідомленні.
За словами Діденко, у ніч на понеділок ці дощі підуть на північну частину України, захоплять Вінниччину, а потім, підуть далі на схід.
Водночас вона наголосила, що значна частина України у неділю належатиме сухій повітряній масі з високою температурою повітря. А прохолода прийде згодом.
Протягом дня очікується +29...33°C, у південній частині +32...+36°C.
Погода у Києві 28 липня
У Києві буде сухо та +30...+32°C.
У ніч на понеділок у столиці ймовірний дощ з грозою.
Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів липня зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36°С.
Читайте Новини.LIVE!