Прогноз погоди на завтра 28 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Люди ховаються від дощу під парасолькою. Фото: УНІАН

У неділю, 27 липня, Україну накриє атмосферний фронт, він принесе у деякі області грозові дощі. Також знизиться температура повітря.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Синоптик попередила українців, що 28 липня на дощі з грозами варто очікувати жителям західних областей.

"Атмосферний фронт принесе в неділю ввечері грозові дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину", — йдеться у повідомленні.

Дощова карта. Фото: ventusky.com

За словами Діденко, у ніч на понеділок ці дощі підуть на північну частину України, захоплять Вінниччину, а потім, підуть далі на схід.

Водночас вона наголосила, що значна частина України у неділю належатиме сухій повітряній масі з високою температурою повітря. А прохолода прийде згодом.

Протягом дня очікується +29...33°C, у південній частині +32...+36°C.

Температурна карта. Фото: ventusky.com

Погода у Києві 28 липня

У Києві буде сухо та +30...+32°C.

У ніч на понеділок у столиці ймовірний дощ з грозою.

Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів липня зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36°С.