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Народный синоптик Диденко предупредила о мощном атмосферном фронте и резкой смене погоды завтра

27 июля 2024 16:44
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра 28 июля от народного синоптика Наталки Диденко.
Люди прячутся от дождя под зонтиком. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В воскресенье, 27 июля, Украину накроет атмосферный фронт, он принесет в некоторые области грозовые дожди. Также снизится температура воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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Синоптик предупредила украинцев, что 28 июля дожди с грозами следует ожидать жителям западных областей.

"Атмосферный фронт принесет в воскресенье вечером грозовые дожди на Волынь, в Ровенскую и Львовскую областя", — говорится в сообщении.

карта погоды
Дождевая карта. Фото: ventusky.com

По словам Диденко, в ночь на понедельник эти дожди пойдут на северную часть Украины, захватят Винницкую область, а затем пойдут дальше на восток.

В то же время, она отметила, что значительная часть Украины в воскресенье будет принадлежать сухой воздушной массе с высокой температурой воздуха. А прохлада придет позже.

В течение дня ожидается +29...33°C , в южной части +32...+36°C .

Погода в Украине 28 июля
Температурная карта. Фото: ventusky.com

Погода в Киеве 28 июля

В Киеве будет сухо и +30...+32°C .

В ночь на понедельник в столице возможен дождь с грозой.

Наталка Діденко попередила про дощі
Наталка Диденко предупредила о похолодании и дождях. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Ранее мы писали, что в Киеве за три дня июля зафиксировали семь температурных рекордов . В один из дней температура воздуха в столице достигла +36°С.

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