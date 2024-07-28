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Грози та шквальний вітер — народний синоптик Діденко попередила про вплив атмосферного фронту

28 липня 2024 15:42
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 29 липня — дані народного синоптика Наталки Діденко
Злива у Києві. Фото: РБК-Україна
Світлана Силенко - Редактор

Народний синоптик Наталка Діденко попередила про насування на Україну атмосферного фронту. 28-29 липня в низці областей очікуються дощі з грозами. Попереджають про шквальний вітер в низці областей та у Києві. 

Про це Діденко повідомила у Telegram у неділю, 28 липня.

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Погода в Україні 29 липня. Фото:

Погода в Україні 29 липня

З прогнозом Діденко, дощі 29 липня в Україні не будуть сильними: трохи подощить на півночі, північному сході, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині.

"Вдень у понеділок — нічого толкового, переважно сухо, хіба аж ввечері 29 липня локальні дощі пройдуть на крайній півночі України, на Луганщині та в Приазов'ї", — повідомила народний синоптик. 

Атмосферний фронт

29 липня в більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 м/с.

"Атмосферний фронт, про який я згадую — холодний, тому в його тилу пошириться прохолодніше повітря", — зазначила синоптикиня. 

Завтра в багатьох областях України спека вщухне, очікується в західних областях +20...+25 °C, на півночі, у центральних областях та на Харківщині +24...+29 °C.

У південній частині та на південному сході Україні у понеділок ще пануватиме спека до +30...+35 °C — окрім Одещини, там прогнозують +28...+30 °C. Проте у вівторок навіть в цих регіонах температура повітря знизиться до +27...+29 °C.

Погода у Києві 29 липня

У Києві в понеділок передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 м/с. Дощ з грозою ймовірний найближчої ночі та у понеділок вранці, вдень — без опадів.

Повітря у столиці 29 липня очікується значно свіжішим: до +25 °C.

Грози та шквальний вітер — народний синоптик Діденко попередила про вплив атмосферного фронту - фото 2
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики попереджають про шторм в Одесі 29 липня. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с.  У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Раніше ми писали, що магнітосфера Землі 28 липня перебуває у збудженому стані, значних магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні.

Також повідомлялося про страшний сморід у повітрі в Одесі. Запах ще сильніший, ніж раніше. За інформацією фахівців фіксується багаторазове перевищення діоксиду сірки. 

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