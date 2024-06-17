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Дощі та грози — в Укргідрометцентрі попередили декілька областей про негоду завтра

17 червня 2024 21:16
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Яка погода буде в Україні у вівторок, 18 червня - прогноз Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Вечірній Київ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у вівторок, 18 червня, прогнозують частково хмарну погоду. Стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки +30 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 18 червня

За даними синоптиків, завтра в Україні буде мінлива хмарність, але без опадів.

Однак у східних областях місцями пройде короткочасний дощ та можлива гроза.

Також очікується переважно північно-західний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько +13...+18 °С, а вдень — +25...+30 °С.

прогноз в Україні на 18 червня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 18 червня

Завтра у Київській області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, очікується переважно  північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах +13...+18 °С, а вдень — +25...+30 °С. Водночас у столиці вночі буде +15...+17 °С, а вдень повітря прогріється до +26...+28 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців у деяких областях про спеку та дощі з грозами.

Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані. 

червень
Укргідрометцентр
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