Яка погода буде в Україні у вівторок, 18 червня - прогноз Укргідрометцентру

Дощі та грози — в Укргідрометцентрі попередили декілька областей про негоду завтра
В Україні у вівторок, 18 червня, прогнозують частково хмарну погоду. Стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки +30 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 18 червня
За даними синоптиків, завтра в Україні буде мінлива хмарність, але без опадів.
Однак у східних областях місцями пройде короткочасний дощ та можлива гроза.
Також очікується переважно північно-західний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько +13...+18 °С, а вдень — +25...+30 °С.
Погода на Київщині 18 червня
Завтра у Київській області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Як зазначають в Укргідрометцентрі, очікується переважно північно-західний вітер, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься у межах +13...+18 °С, а вдень — +25...+30 °С. Водночас у столиці вночі буде +15...+17 °С, а вдень повітря прогріється до +26...+28 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців у деяких областях про спеку та дощі з грозами.
Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.
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