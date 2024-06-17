Какая погода будет в Украине во вторник, 18 июня - прогноз Укргидрометцентра

Дожди и грозы — в Укргидрометцентре предупредили несколько областей о непогоде завтра
В Украине во вторник, 18 июня, прогнозируют частично облачную погоду. Столбики термометров поднимутся до максимальной отметки +30 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 18 июня
По данным синоптиков, завтра в Украине будет переменная облачность, но без осадков.
Однако в восточных областях местами пройдет кратковременный дождь и возможна гроза.
Также ожидается преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит около +13...+18 °С, а днем +25...+30 °С.
Погода на Киевщине 18 июня
Завтра в Киевской области также прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Как отмечают в Укргидрометцентре, ожидается преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18 °С, а днем +25...+30 °С. В столице ночью будет +15...+17 °С, а днем воздух прогреется до +26...+28 °С.
Ранее народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев в некоторых областях о жаре и дождях с грозами.
Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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