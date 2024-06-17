Какая погода будет в Украине во вторник, 18 июня - прогноз Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Вечірній Київ

В Украине во вторник, 18 июня, прогнозируют частично облачную погоду. Столбики термометров поднимутся до максимальной отметки +30 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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По данным синоптиков, завтра в Украине будет переменная облачность, но без осадков.

Однако в восточных областях местами пройдет кратковременный дождь и возможна гроза.

Также ожидается преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит около +13...+18 °С, а днем +25...+30 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 18 июня

Завтра в Киевской области также прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Как отмечают в Укргидрометцентре, ожидается преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18 °С, а днем +25...+30 °С. В столице ночью будет +15...+17 °С, а днем воздух прогреется до +26...+28 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев в некоторых областях о жаре и дождях с грозами.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.