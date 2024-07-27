Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 липня, від Укргідрометцентра

Люди під сильною зливою. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 28 липня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі, грози та вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 28 липня

Дощі та грози очікуються вдень лише в західних областях. Також буде вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 °С, у південній частині до +22 °С. Вдень буде +28...+33 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 28 липня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +14...+19 °С, вдень +28...+33 °С;

у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +30 °С...+32 °С.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.