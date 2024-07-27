Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Дощі та грози — в Укргідрометцентрі спрогнозували, де завтра очікується найсвіжіша погода arrow

Дощі та грози — в Укргідрометцентрі спрогнозували, де завтра очікується найсвіжіша погода

27 липня 2024 20:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 липня, від Укргідрометцентра
Люди під сильною зливою. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 28 липня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі, грози та вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 28 липня

Дощі та грози очікуються вдень лише в західних областях. Також буде вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 °С, у південній частині до +22 °С. Вдень буде +28...+33 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня
Прогноз погоди в Україні на 28 липня. Фото: Укргідрометцентр 

Погода по Київській області 28 липня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +14...+19 °С, вдень +28...+33 °С;
  • у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +30 °С...+32 °С.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.

погода українці негода Укргідрометцентр Україна синоптик дощ опади погода в Україні вітер температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом