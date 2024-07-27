Прогноз погоди в Україні на завтра, 27 липня, від Укргідрометцентра

Дощі та грози — в Укргідрометцентрі спрогнозували, де завтра очікується найсвіжіша погода
Погода в Україні завтра, 28 липня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі, грози та вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 28 липня
Дощі та грози очікуються вдень лише в західних областях. Також буде вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі +14...+19 °С, у південній частині до +22 °С. Вдень буде +28...+33 °С.
Погода по Київській області 28 липня
У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +14...+19 °С, вдень +28...+33 °С;
- у Києві вночі +17...+19 °С, вдень +30 °С...+32 °С.
Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.
Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.
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