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Дожди и грозы — в Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра ожидается свежая погода

27 июля 2024 20:04
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 июля, от Укргидрометцентра
Люди под сильным ливнем. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 28 июля, ожидается переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди, грозы и ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 28 июля

Дожди и грозы ожидаются днем только в западных областях. Также будет ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 °С, в южной части до +22 °С. Днем будет +28...+33 °С.

Прогноз погоды в Украине на 28 июля.
Прогноз погоды в Украине на 28 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 28 июля

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +14...+19 °С, днем +28...+33 °С;
  • в Киеве ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет до +34 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице была +36 °С.

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