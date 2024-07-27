Прогноз погоды в Украине на завтра, 27 июля, от Укргидрометцентра

Дожди и грозы — в Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра ожидается свежая погода
Погода в Украине завтра, 28 июля, ожидается переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди, грозы и ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 28 июля
Дожди и грозы ожидаются днем только в западных областях. Также будет ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +14...+19 °С, в южной части до +22 °С. Днем будет +28...+33 °С.
Погода по Киевской области 28 июля
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +14...+19 °С, днем +28...+33 °С;
- в Киеве ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет до +34 °С.
Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице была +36 °С.
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