Прогноз погоди в Україні на завтра, 26 лютого

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 26 лютого, буде хмарною, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються невеликі дощі. У більшості регіонів підвищиться температура повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли, що у більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря у східній частині вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C, у західній вночі +3...+8 °C, а вдень +11...+16 °C. На решті території вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C, а в Криму та на півдні Одеської області до +14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столичному регіоні буде похмуро. Опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 6-7 м/с.

Температура повітря:

вдень +4...+6 °С;

вночі +5...+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, синоптики попереджають, що 26 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень), у зв’язку з відлигою.

Також кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.