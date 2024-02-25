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Дощі та підвищення температури — прогноз погоди в Україні на 26 лютого

25 лютого 2024 22:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 26 лютого
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 26 лютого, буде хмарною, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються невеликі дощі. У більшості регіонів підвищиться температура повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли, що у більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. 

Температура повітря у східній частині вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C, у західній вночі +3...+8 °C, а вдень +11...+16 °C. На решті території вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C, а в Криму та на півдні Одеської області до +14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столичному регіоні буде похмуро. Опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 6-7 м/с.

Температура повітря:

  • вдень +4...+6 °С;
  • вночі +5...+7 °С.
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, синоптики попереджають, що 26 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень), у зв’язку з відлигою. 

Також кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.

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