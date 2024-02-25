Погода в Україні завтра, 26 лютого — детальний прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрметцентрі назвали регіони, де завтра буде шквальний вітер та дощі
Погода в Україні в понеділок, 26 лютого, буде хмарна з проясненнями. У південно-східних та східних областях очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.
Погода в Україні 26 лютого
Завтра, 26 лютого, у більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями очікується невеликий дощ. Проте на решті території опадів не передбачається.
Водночас у східних та південно-східних областях прогнозується шквальний вітер, який місцями досягатиме поривів 15-20 м/с. На решті території — 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі у східній частині очікує т ься 0... -5 °C, у західних областях +3... +8 °C, а на решті т ериторії стовпчики термометрів кол иватимуться в межа х 0... + 5 °C;
- вдень у східній час тині очікується + 1... +6 °C , у з ахідних регіонах слід очікувати потепління — +11... +16 ° C, в інших област ях прогнозується +5... +10 ° C , а в Криму та на Одещині до + 14 ° C.
Погода у Києві 26 лютого
У Києві в понеділок очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі 0... + 5 ° С,
- вдень +5... 10 ° С;
Температура повітря в Києві:
- вночі +2... +4 ° С,
- вдень +6... +8 °С.
Сніголавинна небезпека в Україні 26 лютого
Синоптики попереджають, що 26 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень), у зв’язку з відлигою.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — застерігають в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.
Тим часом у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилось, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.
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