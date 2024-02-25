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В Укргідрметцентрі назвали регіони, де завтра буде шквальний вітер та дощі

25 лютого 2024 19:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 26 лютого — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Дівчина йде під час сильного вітру. Фото: Thinkstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 26 лютого, буде хмарна з проясненнями. У південно-східних та східних областях очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с. 

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру

Погода в Україні 26 лютого

Завтра, 26 лютого, у більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями очікується невеликий дощ. Проте на решті території опадів не передбачається. 

Водночас у східних та південно-східних областях прогнозується шквальний вітер, який місцями досягатиме поривів 15-20 м/с. На решті території — 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі у східній частині очікує  т ься  0... -5 °C, у західних областях +3... +8 °C, а  на решті т ериторії стовпчики термометрів кол иватимуться в межа х  0...   + 5 °C;  
  • вдень у східній час тині  очікується + 1... +6  °C , у з ахідних регіонах слід очікувати потепління — +11... +16 °  C, в інших област ях прогнозується +5... +10 °  C , а  в Криму та на Одещині до + 14 °  C.        
погода в Україні 26 лютого
Погода в Україні 26 лютого. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода у Києві 26 лютого

У Києві в понеділок очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі 0... + 5 °  С,
  • вдень +5... 10 °  С;

Температура повітря в Києві:

  • вночі +2... +4 °  С,
  • вдень +6... +8 °С.

Сніголавинна небезпека в Україні 26 лютого

Синоптики попереджають, що 26 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень), у зв’язку з відлигою. 

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — застерігають в Укргідрометцентрі. 

погода в Україні 26 лютого
Сніголавинна небезпека в Україні 26 лютого. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.

Тим часом у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилось, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

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