Погода в Украине завтра, 26 февраля — подробный прогноз от Укргидрометцентра.

Девушка идет во время сильного ветра. Фото: Thinkstock

Погода в Украине в понедельник, 26 февраля, будет облачная с прояснениями. В юго-восточных и восточных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Погода в Украине 26 февраля

Завтра, 26 февраля, в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами ожидается небольшой дождь. Однако на остальной территории осадков не предполагается.

В восточных и юго-восточных областях прогнозируется шквальный ветер, который местами будет достигать порывов 15-20 м/с. На остальной территории — 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью в восточной части ожидается 0... -5 °С, в западных областях +3...+8 °С, а на остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+ 5 °С;

0... -5 °С, в западных областях +3...+8 °С, а на остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+ 5 °С; днем в восточной части ожидается + 1... +6 °C, в западных регионах следует ожидать потепления — +11... +16 °C, в других областях прогнозируется +5... +10 °C, а в Крыму и в Одесской области до +14 °C.

Погода в Украине 26 февраля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Киеве 26 февраля

В Киеве в понедельник облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью 0...+5° С,

С, днем +5... 10 ° С;

Температура воздуха в Киеве:

ночью +2... +4 ° С,

С, днем +6...+8°С.

Снеголавинная опасность в Украине 26 февраля

Синоптики предупреждают, что 26 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень), в связи с оттепелью.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — предостерегают в Укргидрометцентре.

Снеголовичная опасность в Украине 26 февраля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Напомним, климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

Тем временем в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.