Погода в Украине завтра, 26 февраля — подробный прогноз от Укргидрометцентра.

В Укргидрметцентре назвали регионы, где завтра будет шквальный ветер и дожди
Погода в Украине в понедельник, 26 февраля, будет облачная с прояснениями. В юго-восточных и восточных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.
Погода в Украине 26 февраля
Завтра, 26 февраля, в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами ожидается небольшой дождь. Однако на остальной территории осадков не предполагается.
В восточных и юго-восточных областях прогнозируется шквальный ветер, который местами будет достигать порывов 15-20 м/с. На остальной территории — 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью в восточной части ожидается 0... -5 °С, в западных областях +3...+8 °С, а на остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+ 5 °С;
- днем в восточной части ожидается + 1... +6 °C, в западных регионах следует ожидать потепления — +11... +16 °C, в других областях прогнозируется +5... +10 °C, а в Крыму и в Одесской области до +14 °C.
Погода в Киеве 26 февраля
В Киеве в понедельник облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью 0...+5° С,
- днем +5... 10 ° С;
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +2... +4 ° С,
- днем +6...+8°С.
Снеголавинная опасность в Украине 26 февраля
Синоптики предупреждают, что 26 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень), в связи с оттепелью.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — предостерегают в Укргидрометцентре.
Напомним, климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.
Тем временем в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.
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