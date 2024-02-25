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В Укргидрметцентре назвали регионы, где завтра будет шквальный ветер и дожди

25 февраля 2024 19:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Погода в Украине завтра, 26 февраля — подробный прогноз от Укргидрометцентра.
Девушка идет во время сильного ветра. Фото: Thinkstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Погода в Украине в понедельник, 26 февраля, будет облачная с прояснениями. В юго-восточных и восточных областях ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Погода в Украине 26 февраля

Завтра, 26 февраля, в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами ожидается небольшой дождь. Однако на остальной территории осадков не предполагается.

В восточных и юго-восточных областях прогнозируется шквальный ветер, который местами будет достигать порывов 15-20 м/с. На остальной территории — 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью в восточной части ожидается  0... -5 °С, в западных областях +3...+8 °С, а   на остальной территории столбики термометров  будут колебаться в пределах   0...+   5 °С;  
  • днем в восточной части ожидается + 1... +6 °C, в западных регионах следует ожидать потепления — +11... +16 °C, в других областях прогнозируется +5... +10 °C, а в Крыму и в Одесской области до +14 °C.         
погода в Украине 26 февраля
Погода в Украине 26 февраля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Киеве 26 февраля

В Киеве в понедельник облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью 0...+5°    С,
  • днем +5... 10 °    С;

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью +2... +4 °    С,
  • днем +6...+8°С.

Снеголавинная опасность в Украине 26 февраля

Синоптики предупреждают, что 26 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень), в связи с оттепелью.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — предостерегают в Укргидрометцентре.

погода в Украине 26 февраля
Снеголовичная опасность в Украине 26 февраля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Напомним, климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

Тем временем в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

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