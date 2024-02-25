Прогноз погоды в Украине на завтра, 26 февраля

Дожди и повышение температуры — прогноз погоды в Украине на 26 февраля
Погода в Украине завтра, 26 февраля, будет облачной, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются небольшие дожди. В большинстве регионов повысится температура воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики рассказали, что в большинстве западных, северных и Винницких областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха в восточной части ночью 0...-5 °C, днем +1...+6 °C, в западной ночью +3...+8 °C, а днем +11...+16 °C. На остальной территории ночью 0...+5°C, днем +5...+10°C, а в Крыму и на юге Одесской области до +14°C.
Погода в Киеве
В столичном регионе будет пасмурно. Осадков не предполагается.
Ветер юго-восточный, 6-7 м/с.
Температура воздуха:
- днем +4...+6 °С;
- ночью +5...+7 °С.
Напомним, синоптики предупреждают, что 26 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень), в связи с оттепелью.
Также климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут меняться резким похолоданием и сильными ураганами.
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