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Дощі та повені — синоптики назвали області, які потерпатимуть від відлиги

21 лютого 2024 05:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 21 лютого — які області потерпатимуть від відлиги
Жінка ховається під парасолькою від сильного дощу. Фото: gny.americachineselife.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні 21 лютого обіцяє дощі у більшості областей, а в Карпатах та на північному сході країни випаде мокрий сніг. Синоптики попереджають українців про підтоплення в Київській, Волинській, Рівненській та інших областях. Вночі ще прихопить морозцем, адже в східній частині температура повітря може опуститися до -8 °C, однак вдень буде тепліше, адже по країні повітря прогріється до +7 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 21 лютого

В українському Гідрометцентрі прогнозують 21 лютого на заході, півночі, в центрі та Харківській області невеликий дощ. У Карпатах та північно-східних областях очікується мокрий сніг.

Вітер південно-західного й південного напрямків зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -2...+3 °C, на сході -3...-8 °C;
  • вдень +2...+7 °C, на Закарпатті та півдні Одеської області до +10 °C, на сході 0...+5 °C;
  • у Києві вночі 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C.
Мапа погоди в Україні в середу сьогодні, 21 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні в середу сьогодні, 21 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про підтоплення 21-23 лютого на річках басейну Прип'яті в Волинській та Рівненській областях — I та ІІ рівні небезпеки.

Крім того, високий рівень води утримуватиметься 21-22 лютого на Десні та її притоці р. Снов, на пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС у Київській області та на Верхньому Дніпрі (в межах країни).

Мапа підтоплень в Україні в середу сьогодні, 21 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз підтоплень в Україні в середу сьогодні, 21 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 21 лютого

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в середу, 21 лютого, погода не зазнає особливих змін. Дощі, можливо, з мокрим снігом, очікуються на півночі, заході, торкнуться Харківської, Черкаської, Полтавської, Вінницької областей.

Температура повітря:

  • вночі +2...-5 °C, на сході до -6...-9 °C, на заході та півдні "невеликі плюси";
  • вдень +2...+6 °C, на півдні та заході +4...+9 °C, на сході 0...+3 °C.

У Києві 21 лютого синоптикиня прогнозує хмарну та вогку погоду. Вночі близько 0 °C, вдень потепліє до +5 °C.

Мапа температури повітря в Україні в середу сьогодні, 21 лютого
Мапа температури повітря в Україні в середу сьогодні, 21 лютого. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що у другій половині лютого не прогнозують сильних морозів. У більшості областей останній місяць зими буде теплішим за норму, а в решті регіонів — близьким до норми.

Також ми повідомляли, що Діденко попереджала українців про прихід циклону "Таліса". Саме він приніс в Україну дощі з мокрим снігом.

погода
Укргідрометцентр
лютий
Наталка Діденко
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погода в Україні

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