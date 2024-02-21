Погода в Украине в среду, 21 февраля — какие области будут страдать от оттепели

Женщина прячется под зонтиком от сильного дождя. Фото: gny.americachineselife.com

Погода в Украине 21 февраля обещает дожди в большинстве областей, а в Карпатах и на северо-востоке страны выпадет мокрый снег. Синоптики предупреждают украинцев о подтоплении в Киевской, Волынской, Ровенской и других областях. Ночью еще прихватит морозцем, ведь в восточной части температура воздуха может опуститься до -8 °C, однако днем будет теплее, ведь по стране воздух прогреется до +7 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 21 февраля

В украинском Гидрометцентре прогнозируют 21 февраля на западе, севере, в центре и Харьковской области небольшой дождь. В Карпатах и в северо-восточных областях ожидается мокрый снег.

Ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, на востоке -3...-8 °C;

днем +2...+7 °C, на Закарпатье и юге Одесской области до +10 °C, на востоке 0...+5 °C;

в Киеве ночью 0...+2 °C, днем +5...+7 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня сегодня, 21 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают о подтоплении 21-23 февраля на реках бассейна Припяти в Волынской и Ровенской областях — I и II уровни опасности.

Кроме того, высокий уровень воды будет удерживаться 21-22 февраля на Десне и ее притоке г. Снов, на устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС в Киевской области и на Верхнем Днепре (в пределах страны).

Прогноз подтоплений в Украине сегодня, 21 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 21 февраля

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что в среду, 21 февраля, погода не претерпит особых изменений. Дожди, возможно, с мокрым снегом, ожидаются на севере, западе, коснутся Харьковской, Черкасской, Полтавской, Винницкой областей.

Температура воздуха:

ночью +2...-5 °C, на востоке до -6...-9 °C, на западе и юге "небольшие плюсы";

днем +2...+6 °C, на юге и западе +4...+9 °C, на востоке 0...+3 °C.

В Киеве 21 февраля синоптик прогнозирует облачную и промозглую погоду. Ночью около 0 °C, днем потеплеет до +5 °C.

Карта температуры воздуха в Украине сегодня, 21 февраля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что во второй половине февраля не прогнозируют сильных морозов. В большинстве областей последний месяц зимы будет теплее нормы, а в остальных регионах — близок к норме.

Также мы сообщали, что Диденко предупреждала украинцев о приходе циклона "Талиса". Именно он принес в Украину дожди с мокрым снегом.