Головна Погода

Дощі та сильні пориви вітру: яка буде погода в Україні сьогодні

Дата публікації: 25 квітня 2026 00:37
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 25 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, але в основному без опадів. Проте вдень у північних областях пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та Наталки Діденко.

Мапа з прогнозом погоди в Україні на сьогодні 25 квітня 2026 року
Погода в Україні 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Проте у західних областях вдень місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура по країні вночі становитиме +1...+7 °С, крім західних та Житомирській, Вінницькій, Одеській областей на поверхні ґрунту. Водночас на сході країни та Сумщині в повітрі заморозки — 0...-3 °С. Вдень в Україні прогнозують -11...+16 °С.

Прогноз погоди в Україні 25 квітня
Карта температур на 25 квітня від Meteopost.com

У Київській області області та Києві 25 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Вдень +11...+16 °С.

У Києві тим часом вночі +3...+5 °С, вдень +13...+15 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, ніч суботи 25 квітня пройде без опадів, але із заморозками. Вдень невеликі дощі очікуються у північній частині України, на решті території опадів не буде і може бути навіть сонце.

Температура протягом дня прогнозується на рівні +11...+15 °С, а у південній частині та західних областях +14...+18 °С.

Тим часом у Києві вночі буде холодно, навіть можливі невеликі заморозки. Вдень пройде невеликий дощ, але температура повітря становитиме до +13...+15 °С.

Прогноз погод від Наталки Діденко на 25 квітня
Допис Діденко. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, раніше синоптики дали прогноз погоди на травень. В останній місяць весни очікується дещо прохолодніша погода, ніж зазвичай. 

Також ми писали, що 24 квітня Сумщину засипало снігом при триградусному морозі, а мешканці Харкова, Дніпра та Полтавщини поділилися фото кучугур снігу. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
