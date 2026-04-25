Дожди и сильные порывы ветра: какая будет погода в Украине сегодня

Дождливая погода.

Прогноз погоды на субботу, 25 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, но в основном без осадков. Однако днем в северных областях пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.

Погода в Украине 22 апреля.

Сегодня ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Однако в западных областях днем местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура по стране ночью составит +1...+7 °С, кроме западных и Житомирской, Винницкой, Одесской областей на поверхности почвы. В то же время на востоке страны и Сумской области в воздухе заморозки — 0...-3 °С. Днем в Украине прогнозируют -11...+16 °С.

Карта температур на 25 апреля от Meteopost.com

В Киевской области области и Киеве 25 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем +11...+16 °С.

В Киеве тем временем ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночь субботы 25 апреля пройдет без осадков, но с заморозками. Днем небольшие дожди ожидаются в северной части Украины, на остальной территории осадков не будет и может быть даже солнце.

Температура в течение дня прогнозируется на уровне +11...+15 °С, а в южной части и западных областях +14...+18 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет холодно, даже возможны небольшие заморозки. Днем пройдет небольшой дождь, но температура воздуха составит до +13...+15 °С.

Пост Диденко.

