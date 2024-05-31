Погода в Україні в п'ятницю, 31 травня — прогноз від синоптиків

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в п'ятницю, 31 травня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім південної частини країни та Дніпропетровської області, короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це 30 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 31 травня

Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Південно-східний і південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі +11...+16 °С. Удень буде +21...+26 °С, а на сході та південному сході до +30 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, а вдень +22...+24 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода, короткочасний дощ і гроза. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Продовжуватиметься спад рівнів водопілля на Десні та незначне перевищення небезпечних відміток, при яких порушується транспортне сполучення з окремими прирічковими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий).

У звязку з очiкуваними опадами протягом доби 31 травня на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області) очiкується підвищення рiвнiв води на 0,2–0,7 метра над рiвнями на 08:00 30 травня, без загрози негативних наслiдкiв. У мiсцях проходження сильних злив очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

Карта "Пожежна небезпека на території України" від Укргідрометцентру

По всій території України, крім Криму, більшості західних, Вінницької, Одеської, Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у п'ятницю, 31 травня, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі. Під час гроз можливе шквалисте посилення вітру на заході, півночі, Вінницькій, Житомирській, Київській областях, західних районах Черкаської області. Також місцями можливі сильні зливи. На сході локальні дощі, грози. На півдні дощі будуть лише в Одеській області. У Полтавській області, Кропивницькому з районами та Дніпропетровській області без істотних опадів.

Спекотна погода передбачається на сході та південному сході, буде +26...+29 °С, місцями до +30 °С. На решті території України +22...+26 °С.

У Києві 31 травня повітря буде свіжим, близько +22...+23 °С. Весна у столиці завершиться локальними грозовими дощами.

Нагадаємо, червень в України буде надзвичайно спекотним. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, середньомісячна температура буде на півтора чи два градуси вище за кліматичну норму.

Також ми повідомляли, що останній день травня буде дощовим, але в деяких регіонах очікується літня спека. Такий прогноз дала народна синоптикиня Наталка Діденко.