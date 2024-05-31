Погода в Украине в пятницу, 31 мая - прогноз от синоптиков

Мужчина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 31 мая, будет облачной с прояснениями. Повсюду, кроме южной части страны и Днепропетровской области, кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом 30 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 31 мая

Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью +11...+16 °С. Днем будет +21...+26 °С, а на востоке и юго-востоке до +30 °С.

В Киевской области температура ночью будет +12...+17 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +14...+16 °С, а днем +22...+24 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Продолжается спад уровней половодья на Десне и незначительное превышение опасных отметок, при которых нарушается транспортное сообщение с отдельными приречными селами в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый).

В связи с ожидаемыми осадками в течение суток 31 мая на реках суббассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области) ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,7 метра над уровнями на 08:00 30 мая, без угроз. В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонового стока.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Карта "Пожарная опасность на территории Украины" от Укргидрометцентра

На всей территории Украины, кроме Крыма, большинства западных, Винницкой, Одесской, Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 31 мая, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди. Во время гроз возможно шквалистое усиление ветра на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской областях, западных районах Черкасской области. Также местами возможны сильные ливни. На востоке локальные дожди, грозы. На юге дожди будут только в Одесской области. В Полтавской области, Кропивницком с районами и Днепропетровской области без существенных осадков.

Жаркая погода предполагается на востоке и юго-востоке, будет +26...+29 °С, местами до +30 °С. На остальной территории Украины +22...+26 °С.

В Киеве 31 мая воздух будет свежим, около +22...+23 °С. Весна в столице завершится локальными грозовыми дождями.

Напомним, июнь в Украине будет чрезвычайно жарким. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, среднемесячная температура будет на полтора или два градуса выше климатической нормы.

Также мы сообщали, что последний день мая будет дождливым, но в некоторых регионах ожидается летняя жара. Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.