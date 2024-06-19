Магнітні бурі на середу, 19 червня

Геомагнітне поле буде змінюватися — українців попередили про загрозу через магнітні бурі
На Землі у середу, 19 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Водночас геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 19 червня
Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких став спалах М2,3.
Астросиноптики пояснили, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Тому спалах М2,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. А сонячна активність прогнозується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 19 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- йовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 81.
Як полегшити вплив магнітних бур на людський організм
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Тому для зменшення негативного впливу на здоров'я лікарі радять: не зловживати кофеїном та алкоголем, зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, дотримуватися режиму дня, більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно й правильно харчуватися, більше відпочивати та відмовитися від надмірно важких справ та спати щонайменше 8 годин.
Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та метеорологічне явище.
Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей похилого віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.
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