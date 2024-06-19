Магнітні бурі на середу, 19 червня

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik.com

На Землі у середу, 19 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Водночас геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 червня

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких став спалах М2,3.

Астросиноптики пояснили, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Тому спалах М2,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. А сонячна активність прогнозується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

йовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 81.

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Як полегшити вплив магнітних бур на людський організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Тому для зменшення негативного впливу на здоров'я лікарі радять: не зловживати кофеїном та алкоголем, зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, дотримуватися режиму дня, більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно й правильно харчуватися, більше відпочивати та відмовитися від надмірно важких справ та спати щонайменше 8 годин.

Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та метеорологічне явище.

Також ми писали, що на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей похилого віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані.