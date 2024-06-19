Магнитные бури на среду, 19 июня

Геомагнитное поле будет меняться — украинцев предупредили об угрозе из-за магнитных бурь
На Земле в среду, 19 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В то же время, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 19 июня
За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых стала вспышка М2,3.
Астросиноптики объяснили, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Поэтому вспышка М2,3 может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. А солнечная активность прогнозируется умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 19 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 81.
Как облегчить влияние магнитных бурь на человеческий организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье врачи советуют: не злоупотреблять кофеином и алкоголем, уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, соблюдать режим дня, больше гулять на свежем воздухе, регулярно и правильно питаться, больше отдыхать и отказаться от чрезмерно тяжелых дел и спать как минимум 8 часов.
Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.
Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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