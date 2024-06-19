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Геомагнитное поле будет меняться — украинцев предупредили об угрозе из-за магнитных бурь

19 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури на среду, 19 июня
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На Земле в среду, 19 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В то же время, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 июня

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых стала вспышка М2,3.

Астросиноптики объяснили, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Поэтому вспышка М2,3 может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. А солнечная активность прогнозируется умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 81.
угроза из Космоса на 19 июня
Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Как облегчить влияние магнитных бурь на человеческий организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Магнитные бури – к чему готовиться 19 июня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Поэтому для уменьшения негативного влияния на здоровье врачи советуют: не злоупотреблять кофеином и алкоголем, уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, соблюдать режим дня, больше гулять на свежем воздухе, регулярно и правильно питаться, больше отдыхать и отказаться от чрезмерно тяжелых дел и спать как минимум 8 часов.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

космос
погода
Земля
магнитные бури
головная боль

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