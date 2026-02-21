Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Гідрометцентр попередив про морози до -20 °С в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про морози до -20 °С в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 21 лютого, в Україні — Укргідрометцентр
Чоловік мерзне на вулиці взимку. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди на суботу, 21 лютого, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. У північній частині вночі та вранці подекуди туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 20 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 21 лютого

В Україні 21 лютого місцями будуть сніги та морози
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с (на півдні країни північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с).

Температура вночі становила -13...-18 °С, на півночі місцями -20 °С, вдень очікується -2...-9 °С. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -5...-11 °С, вдень -2...+3 °С (в Криму вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні 21 лютого
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 21 лютого прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці по області подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі -13...-18 °С, місцями -20 °С, а вдень -3...-8 °С.

У Києві тим часом вночі -13...-15 °С, вдень -3...-5 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 та 22 лютого в Україні очікується -10...-16 °С, у південній частині та 22 лютого і на заході -2...-6 °С. У суботу на півдні Одещини мокрий сніг та дощ, у неділю — переважно дощ в західних областях.

Тим часом у Києві будуть дві холодні ночі. Зокрема, 21 лютого вночі -15 °С, вдень -5 °С, а 22 лютого вночі -12 °С і вдень -1 °С.

Нагадаємо, що цими вихідними в Одеській області очікується нестійка погода з опадами та хуртовиною. За прогнозами синоптиків, найскладніша ситуація прогнозується на півдні регіону, але у самій Одесі істотних опадів не передбачають.

Також ми писали, що у Харкові та області сьогодні сильних опадів не буде, але температура повітря опуститься до -16 °С.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації