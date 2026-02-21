Погода сьогодні, 21 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Чоловік мерзне на вулиці взимку. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди на суботу, 21 лютого, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. У північній частині вночі та вранці подекуди туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 20 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 21 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с (на півдні країни північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с).

Температура вночі становила -13...-18 °С, на півночі місцями -20 °С, вдень очікується -2...-9 °С. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -5...-11 °С, вдень -2...+3 °С (в Криму вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 21 лютого прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці по області подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі -13...-18 °С, місцями -20 °С, а вдень -3...-8 °С.

У Києві тим часом вночі -13...-15 °С, вдень -3...-5 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 та 22 лютого в Україні очікується -10...-16 °С, у південній частині та 22 лютого і на заході -2...-6 °С. У суботу на півдні Одещини мокрий сніг та дощ, у неділю — переважно дощ в західних областях.

Тим часом у Києві будуть дві холодні ночі. Зокрема, 21 лютого вночі -15 °С, вдень -5 °С, а 22 лютого вночі -12 °С і вдень -1 °С.

Нагадаємо, що цими вихідними в Одеській області очікується нестійка погода з опадами та хуртовиною. За прогнозами синоптиків, найскладніша ситуація прогнозується на півдні регіону, але у самій Одесі істотних опадів не передбачають.

Також ми писали, що у Харкові та області сьогодні сильних опадів не буде, але температура повітря опуститься до -16 °С.