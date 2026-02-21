Погода сегодня, 21 февраля, в Украине - Укргидрометцентр

Мужчина мерзнет на улице зимой. Фото иллюстративное: istock.com

Прогноз погоды на субботу, 21 февраля, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. В северной части ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 21 февраля

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с (на юге страны северо-восточный со скоростью 7-12 м/с).

Температура ночью составила -13...-18 °С, на севере местами -20 °С, днем ожидается -2...-9 °С. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -5...-11 °С, днем -2...+3 °С (в Крыму ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 21 февраля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром по области местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью -13...-18 °С, местами -20 °С, а днем -3...-8 °С.

В Киеве тем временем ночью -13...-15 °С, днем -3...-5 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 и 22 февраля в Украине ожидается -10...-16 °С, в южной части и 22 февраля и на западе -2...-6 °С. В субботу на юге Одесской области мокрый снег и дождь, в воскресенье - преимущественно дождь в западных областях.

Тем временем в Киеве будут две холодные ночи. В частности, 21 февраля ночью -15 °С, днем -5 °С, а 22 февраля ночью -12 °С и днем -1 °С.

Напомним, что в эти выходные в Одесской области ожидается неустойчивая погода с осадками и метелью. По прогнозам синоптиков, самая сложная ситуация прогнозируется на юге региона, но в самой Одессе существенных осадков не предвидят.

Также мы писали, что в Харькове и области сегодня сильных осадков не будет, но температура воздуха опустится до -16 °С.