Україна
Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні

Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні

Дата публікації: 1 січня 2026 17:52
Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні 2 січня
Люди гуляють по хмарному місту. Фото: Новини.LIVE

В Україні 2 січня змінюється зимовий характер погоди — почнеться невеличке потепління. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, сніг та вітер.

Про це повідомив Укргідрометцентр у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 2 січня

Укргідрометцентр наголошує, що погода, в першу чергу, буде дуже хмарною. За прогнозом синоптиків, у північних та більшості західних областей України буде йти поміний сніг. На решті території країни істотних опадів не прогнозують. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура вночі -9…-14 °C, на заході та півдні країни -3…-8 °C; вдень від -2 °C до +3 °C у південних областях та в Криму +2…+7 °C", — повідомив Укргідрометцентр.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя O6ST ТЬ 00 2+- +2° ЕНСЬКА ер Луцьк 14° 0°_+2° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Украёнський гидрометеорологичний центр meteo.gov.ua 0°_+2° итоми ОБя 00 Льв.в Воронеж -ሎሎ ۰+_۵۵ -۵- -12°_-14P 00 0°_+2° 0°_+2° КиΪв Житомир Суми 0_+2° нопилЬ 0°_+2° Ужго OPPHARS ВИННи Франк.всък +1°...+3° -8°__-10° 10° 0°_+2° 12°_-14° 8° 0°_ УКРАЙНА -5P_-7° -19 Полтава 0°_+2° KIB ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ 0°_+2 Черн.ц 8°...-10° 0°_+2° кий 0°_+2° Днипро ЛУгАнСЬКА -10°_-12° 0. 0°_+2 МОЛДОВА МИКОЛАЙЕ ОБЛ 4_+6° Запор Запорижнй Лугансько Луга -10°._-12° +1°_+3° ОДЕСЬКА ОБЛА Доненыия: aiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ +4_+6 Одеса БЛАСТЬ Картограф.чнй дани AT
Температурні показники. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 2 січня в деяких регіонах України сніжитиме

Раніше ми також інформували, що на Новий рік у високогір'ї Карпат випало понад метр снігу

погода Укргідрометцентр прогнози прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
