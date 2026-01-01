Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні 2 січня

Гідрометцентр попередив про різку зміну погоди в Україні
В Україні 2 січня змінюється зимовий характер погоди — почнеться невеличке потепління. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, сніг та вітер.
Про це повідомив Укргідрометцентр у четвер, 1 січня.
Прогноз погоди в Україні на 2 січня
Укргідрометцентр наголошує, що погода, в першу чергу, буде дуже хмарною. За прогнозом синоптиків, у північних та більшості західних областей України буде йти поміний сніг. На решті території країни істотних опадів не прогнозують. На дорогах місцями можлива ожеледиця.
"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура вночі -9…-14 °C, на заході та півдні країни -3…-8 °C; вдень від -2 °C до +3 °C у південних областях та в Криму +2…+7 °C", — повідомив Укргідрометцентр.
Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 2 січня в деяких регіонах України сніжитиме.
Раніше ми також інформували, що на Новий рік у високогір'ї Карпат випало понад метр снігу.
