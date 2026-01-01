Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды в Украине 2 января

Люди гуляют по облачному городу. Фото: Новини.LIVE

В Украине 2 января меняется зимний характер погоды — начнется небольшое потепление. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, снеге и ветре.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в четверг, 1 января.

Прогноз погоды в Украине 2 января

Укргидрометцентр отмечает, что погода, в первую очередь, будет очень облачной. По прогнозу синоптиков, в северных и большинстве западных областей Украины будет идти переменный снег. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют. На дорогах местами возможна гололедица.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура ночью -9...-14 °C, на западе и юге страны -3...-8 °C; днем от -2 °C до +3 °C в южных областях и в Крыму +2...+7 °C", — сообщил Укргидрометцентр.

Температурные показатели. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что 2 января в некоторых регионах Украины будет идти снег.

Ранее мы также информировали, что на Новый год в высокогорье Карпат выпало более метра снега.