Головна Погода Гідрометцентр прогнозує морози до -20 °С в Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує морози до -20 °С в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 20 січня, в Україні — Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко
Чоловік мерзне взимку. Фото ілюстративне: stock.adobe.com

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 20 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями, без опадів.

Про це в понеділок, 19 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 20 січня 

Погода в Україні 20 січня 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На дорогах подекуди виникне ожеледиця. У більшості західних, північних і Вінницькій областях уночі та вранці місцями утвориться туман. Переважно північно-західний вітер сягне 3–8 м/с. 

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -12...-17 °С, на заході та півночі місцями — до -20 °С. На півдні та Закарпатті буде найтепліше: уночі -8...-13 °С, а вдень 0...-5 °С.

Температури в Україні 20 січня 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів, але вночі та вранці в області місцями утвориться туман, а на дорогах можлива ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру — 3–8 м/с. Нічна температура на Київщині — -12...-17 °С, а в Києві — -12...-14 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -8...-10 °С, а в області — до -6...-11 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 20 січня в Україні буде морозно. Уночі очікується -12...-18 °С, на півночі та заході — місцями до -20 °С. Упродовж дня повітря прогріється до -6...-11 °С. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер із заходу та північного заходу буде невеликим або помірним. Опади малоймовірні.

У Києві передбачається суха й морозна погода.

Нагадаємо, 20 січня на Харківщині будуть сильні морози. Уночі температура знизиться до -10...-15 °С.

Також ми повідомляли, що 19 січня по всій території України були холоди. Подекуди стовпчики термометрів уночі показували -20 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
