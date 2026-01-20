Погода сегодня, 20 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко

Мужчина мерзнет зимой. Фото иллюстративное: stock.adobe.com

Прогноз погоды в Украине на вторник, 20 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 20 января

На дорогах кое-где возникнет гололедица. В большинстве западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами образуется туман. Преимущественно северо-западный ветер достигнет 3–8 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до -12...-17 °С, на западе и севере местами — до -20 °С. На юге и Закарпатье будет теплее всего: ночью -8...-13 °С, а днем 0...-5 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, но ночью и утром в области местами образуется туман, а на дорогах возможна гололедица. Скорость северо-западного ветра — 3–8 м/с. Ночная температура в Киевской области — -12...-17 °С, а в Киеве — -12...-14 °С. Днем в столице воздух прогреется до -8...-10 °С, а в области — до -6...-11 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 20 января в Украине будет морозно. Ночью ожидается -12...-18 °С, на севере и западе - местами до -20 °С. В течение дня воздух прогреется до -6...-11 °С. На дорогах возможна гололедица. Ветер с запада и северо-запада будет небольшим или умеренным. Осадки маловероятны.

В Киеве предполагается сухая и морозная погода.

Напомним, 20 января на Харьковщине будут сильные морозы. Ночью температура снизится до -10...-15 °С.

Также мы сообщали, что 19 января по всей территории Украины были холода. Кое-где столбики термометров ночью показывали -20 °С.