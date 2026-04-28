Гідрометцентр прогнозує морози до -3 °С в Україні сьогодні

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 квітня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише вдень місцями в північних і північно-східних областях.

Про це в понеділок, 27 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 28 квітня

Вітер із північного заходу сягне 7–12 м/с, але вночі на сході та північному сході можливі пориви до 15–20 м/с. Уночі по всій території України, крім узбережжя морів і Криму, утворяться заморозки 0...3 °С. Удень повітря прогріється до +6...+11 °С, на півдні — до +15 °С.

У Києві та на Київщині очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень місцями невеликий дощ. Швидкість північно-західного вітру — 7–12 м/с. Уночі в області будуть заморозки 0...-3 °С (II, помаранчевий, рівень небезпечності), а вдень потеплішає до +6...+11 °С. У Києві нічна температура — +1...+3 °С. На поверхні ґрунту утворяться заморозки 0...-2 °С (I, жовтий, рівень небезпечності). Удень повітря прогріється до +8...+10 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр повідомляв, що 28 квітня в Харкові та на Харківщині очікуються нічні заморозки. Температура знизиться до 0...-3 °С. Щоправда, удень прийде потепління до +8...+13 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка писав, що внаслідок негоди 26 квітня в Україні загинули троє людей. Стихія забрала життя в Запоріжжі, Закарпатській і Черкаській областях. Ще восьмеро людей травмувалися.