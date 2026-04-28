Главная Погода Гидрометцентр прогнозирует морозы до -3 °С в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует морозы до -3 °С в Украине сегодня

Дата публикации 28 апреля 2026 06:25
Гидрометцентр прогнозирует морозы до -3 °С в Украине сегодня
Женщина на улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 апреля, дали синоптики. Будет переменная облачность. Небольшой дождь возможен только днем местами в северных и северо-восточных областях.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 28 апреля

Погода в Украине 28 апреля 2026 года
Карта "Погода в Украине 28 апреля 2026 года" от Укргидрометцентра

Ветер с северо-запада достигнет 7–12 м/с, но ночью на востоке и северо-востоке возможны порывы до 15–20 м/с. Ночью по всей территории Украины, кроме побережья морей и Крыма, образуются заморозки 0...3 °С. Днем воздух прогреется до +6...+11 °С, на юге — до +15 °С.

Температуры в Украине днем 28 апреля 2026 года
Карта температур в Украине на день 28 апреля 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью в области будут заморозки 0...-3 °С (II, оранжевый, уровень опасности), а днем потеплеет до +6...+11 °С. В Киеве ночная температура — +1...+3 °С. На поверхности почвы образуются заморозки 0...-2 °С (I, желтый, уровень опасности). Днем воздух прогреется до +8...+10 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр сообщал, что 28 апреля в Харькове и на Харьковщине ожидаются ночные заморозки. Температура снизится до 0...-3 °С. Правда, днем придет потепление до +8...+13 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко писал, что в результате непогоды 26 апреля в Украине погибли три человека. Стихия забрала жизни в Запорожье, Закарпатской и Черкасской областях. Еще восемь человек травмировались.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
