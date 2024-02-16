Погода в Україні 17-18 лютого

Готуємо теплий одяг — в Укргідрометцентрі розповіли про похолодання на вихідні
На цих вихідних очікується хмарна з проясненнями погода. В північно-західних областях очікується невеликий дощ. Температура повітря в більшості регіонів України складатиме вночі від +2 °С до -3 °С, вдень +3...+8 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 17 лютого
В Україні на вихідних буде хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, лише у північно-західній частині вдень очікується невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- у східних областях вночі -3...-8 °С морозу, вдень від -1... -4 °С тепла;
- на решті території вночі від +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С тепла, на заході країни +8...+13 °С.
Погода на Київщині 17 лютого
У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.
Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі від -2...-3 °С, вдень +3...+8 °С;
- у Києві вночі близько 0°, вдень +4...+6 °С.
Погода в Україні в неділю 18 лютого
В неділю температура у східних областях вночі складатиме -3...-8 °С , вдень від -1...+4 °С.
На решті території вночі від +2...+3 °С, вдень +2...+8 °С. На заході і на півдні країни +6...+13 °С.
Раніше ми повідомляли, що погода в Україні у суботу, 17 лютого буде прохолодною, але водночас у деяких регіонах очікується весняна погода. У західних областях температура повітря досягне позначки +7…+12 °С.
У Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилось, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.
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