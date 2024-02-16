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Готуємо теплий одяг — в Укргідрометцентрі розповіли про похолодання на вихідні

16 лютого 2024 20:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 17-18 лютого
Людина в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На цих вихідних очікується хмарна з проясненнями погода. В північно-західних областях очікується невеликий дощ. Температура повітря в більшості регіонів України складатиме вночі від +2 °С до -3 °С, вдень +3...+8 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 17 лютого

В Україні на вихідних буде хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, лише у північно-західній частині вдень очікується невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • у східних областях вночі -3...-8 °С морозу, вдень від -1... -4 °С тепла;
  • на решті території вночі від +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С тепла, на заході країни +8...+13 °С.
погода
Погода в Україні 17 лютого. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Київщині 17 лютого

У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.

Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від -2...-3 °С, вдень +3...+8 °С;
  • у Києві вночі близько 0°, вдень +4...+6 °С.
погода
Погода у Києві 17 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні в неділю 18 лютого

В неділю температура у східних областях вночі складатиме -3...-8 °С , вдень від -1...+4 °С.

На решті території вночі від +2...+3 °С, вдень +2...+8 °С. На заході і на півдні країни +6...+13 °С.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні у суботу, 17 лютого буде прохолодною, але водночас у деяких регіонах очікується весняна погода. У західних областях температура повітря досягне позначки +7…+12 °С.

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилось, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

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