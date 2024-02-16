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Готовим теплую одежду — в Укргидрометцентре рассказали о похолодании на выходные

16 февраля 2024 20:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 17-18 февраля
Человек в Киеве. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные ожидается облачная с прояснениями погода. В северо-западных областях небольшой дождь. Температура воздуха в большинстве регионов Украины будет ночью -3...+2 °С, днем +3...+8 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 17 февраля

В Украине на выходных будет облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, лишь в северо-западе днем ожидается небольшой дождь. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в восточных областях ночью -8...-3 °С, днем -4...-1 °С;
  • на остальной территории ночью -3...+2 °С, днем +3...+8 °С, на западе страны +8...+13 °С.
погода
Погода в Украине 17 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 17 февраля

В столице и области облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от -3...-2 °С, днем +3...+8 °С;
  • в Киеве ночью около 0°, днем +4...+6 °С.
погода
Погода в Киеве 17 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине в воскресенье 18 февраля

В воскресенье температура в восточных областях ночью составит -8...-3 °С, днем -1...+4 °С.

На остальной территории ночью +2...+3 °С, днем +2...+8 °С. На западе и юге страны +6...+13 °С.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине в субботу, 17 февраля, будет прохладной, но в некоторых регионах ожидается весенняя погода. В западных областях температура воздуха достигнет отметки +7…+12 °С.

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

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