Погода в Україні 19 травня — де буде град і шквальний вітер

Дощова погода.

В Україні 19 травня буде непередбачувана погода з дощем, грозами та навіть градом. Крім того, у деяких регіонах очікується сильний вітер з поривами 15-20 м/с. Попри це температура повітря коливатиметься в межах +21...+29 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідромецентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода від Укргідрометцентру на 19 травня

Наближчої ночі місцями, а вдень по всій країні очікуються короткочасні дощі та грози. У південних та більшості центральних областей в окремих районах буде град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с. В інших регіонах переважатиме північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температурна карта на 19 травня.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °С, а вдень підніметься до +21...+26 °С. Водночас на сходу та північному сході синоптики прогнозують до +29 °С. У західних областях вночі буде +7...+12 °С, а вдень повітря прогріється до +18...+23 °С.

Так, через сильні пориви вітру, грози та град у більшості областей України оголосили I рівень небезпечності.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 травня.

Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода на 19 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що завтра упродовж дня в західних областях, а також на Житомирщині температура повітря коливатиметься в межах +17...+21 °С.

На півдні, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях повітря прогріється до +25...+29 °С. В інших регіонах буде +22...+25 °С.

Карта температур в Україні 19 травня.

Дощі можливі по всій Україні, в деяких областях можливі грози та шквали.

