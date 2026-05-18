Главная Погода Град, шквалы и дожди: синоптики предупредили о непогоде завтра

Град, шквалы и дожди: синоптики предупредили о непогоде завтра

Дата публикации 18 мая 2026 23:54
Погода в Украине 19 мая — где будет град и шквальный ветер
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 19 мая будет непредсказуемая погода с дождем, грозами и даже градом. Кроме того, в некоторых регионах ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Несмотря на это температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+29 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидромецентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода от Укргидрометцентра на 19 мая

Ближайшей ночью местами, а днем по всей стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В южных и большинстве центральных областей в отдельных районах будет град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с. В других регионах будет преобладать северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Якою буде погода 19 травня
Температурная карта на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, а днем поднимется до +21...+26 °С. В то же время на востоке и северо-востоке синоптики прогнозируют до +29 °С. В западных областях ночью будет +7...+12 °С, а днем воздух прогреется до +18...+23 °С.

Так, из-за сильных порывов ветра, грозы и града в большинстве областей Украины объявили I уровень опасности.

Прогноз погоди на 19 травня
Опасные метеорологические явления в Украине 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода на 19 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что завтра в течение дня в западных областях, а также на Житомирщине температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+21 °С.

На юге, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях воздух прогреется до +25...+29 °С. В остальных регионах будет +22...+25 °С.

Погода в Україні 19 травня
Карта температур в Украине 19 мая. Фото: Метеопост

Дожди возможны по всей Украине, в некоторых областях возможны грозы и шквалы.

Ранее Новини.LIVE писали, какой будет погода в Украине в течение недели 18-24 мая. Синоптики прогнозируют грозы, сильные ливни, град и шквалы ветра в ряде регионов.

Также мы писали, что 17 мая мощный ливень вызвал подтопление улиц и дорог в Днепре. Из-за непогоды часть городской инфраструктуры оказалась под водой.

Альбина Заречная - Редактор
